Следователи проверят видео с няней, избивающей годовалого ребенка

УФА, 30 мар — РИА Новости. Башкирские следователи начали проверку после публикации в интернете видео, в котором няня избивает годовалого малыша, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.

На сайте местного телевидения появилось видео, в котором женщина избивает малыша, насильно укладывает его спать и часами игнорирует его плач. Автор сюжета утверждает, что скрытая видеозапись сделана родителями ребенка, а на видео запечатлена няня.

"Следователи начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Результаты проверки будут известны позднее", — пояснила Абрамова.

Она отметила, что следователи установят личность женщины на видео и проведут опрос родителей малыша.