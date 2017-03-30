В Воронеже дворника будут судить за нападение с топором на сотрудницу банка

ВОРОНЕЖ, 30 мар — РИА Новости. Дворник предстанет перед судом за нападение на недовольную уборкой территории сотрудницу Сбербанка, которую он ударил топором прямо в отделении банка, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 60-летний дворник 20 января 2017 года чистил от снега и наледи территорию около офиса Сбербанка, расположенного по улице Владимира Невского в Воронеже. Как сообщало ранее областное ГУМВД, молодая администратор отделения банка сделала замечание руководству управляющей компании за некачественную уборку снега вблизи офиса, а то, в свою очередь, высказало претензии дворнику, обслуживавшему прилегающую территорию.

"У мужчины, полагавшего, что одна из сотрудниц банка высказывала необоснованные претензии к качеству осуществляемой им уборки, возник умысел на убийство женщины. В этих целях он взял у себя дома топор, с которым зашел в указанное отделение банка и нанес своей "обидчице" острием топора несколько ударов в область головы и лица, причинив тем самым тяжкий вред здоровью", — сообщает следствие.

По информации СК, посетители банка схватили мужчину и отобрали у него топор. ГУВМД при этом сообщало ранее, что нападавший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан полицейскими. Раненая женщина была госпитализирована. Как отмечает следствие, она осталась жива благодаря квалифицированной медицинской помощи. В отношении дворника возбудили дело о покушении на убийство. Санкция данной статьи УК предусматривает до 15 лет лишения свободы.

При предъявлении обвинения дворник частично признал вину, пояснив, что не желал убивать потерпевшую.

"Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база… утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд", – сказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК РФ Дмитрий Филимонов.