Липчане утопили находящегося без сознания друга, посчитав его мертвым

ВОРОНЕЖ, 30 мар — РИА Новости. Суд в Липецкой области приговорил к ограничению свободы двух мужчин, которые по ошибке утопили находящего без сознания знакомого, поскольку решили, что тот мертв, сообщает в четверг управление судебного департамента области.

Как установил суд, 6 октября прошлого года в одной из квартир города Грязи двое товарищей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, решили избавиться от тела знакомого, который на самом деле был просто без сознания.

"Мужчины ошибочно сочли его мертвым, предположив, что он скончался в результате употребления наркотических средств. Реализуя преступный умысел, подсудимые поместили приятеля в автомобиль и привезли к водоему, где решили утопить "тело". Они набили одежу мужчины камнями и поместили его в воду", — говорится в сообщении.

В отношении приятелей было возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Согласно результатам экспертизы, причиной смерти стало утопление в водоеме, а не передозировка наркотиков, как предполагали подсудимые.

"Судом установлено, что перемещая потерпевшего к реке и сбрасывая его в воду, подсудимые не желали наступления его смерти, поскольку были уверены, что он уже мертв. Однако в указанной ситуации, при необходимой внимательности и предусмотрительности, должны были и могли предвидеть и убедиться, что потерпевший был жив", — отмечает управление судебного департамента.

Подсудимые полностью признали свою вину и заявили ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.

"Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде одного года и семи месяцев ограничения свободы, другому — одного года и шести месяцев ограничения свободы", — говорится в сообщении. Решение суда вступило в законную силу.