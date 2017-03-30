В Пензе пьяный мужчина облил бензином и поджег участковый пункт полиции

САРАТОВ, 30 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела после того, как на глазах у полицейского облил бензином и поджог участковый пункт полиции, сообщила в четверг пресс-служба областного управления МВД.

По данным ведомства, 28-летний пьяный местный житель взял из дома полуторалитровую бутылку с бензином, пришел к участковому пункту полиции на улице Дружбы, где его заметил участковый, который предложил ему пройти в помещение для составления административного протокола за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

"На обращение сотрудника полиции гражданин отреагировал неадекватно. Находясь на улице, он выплеснул бензин из бутылки на стену и дверь участкового пункта и зажигалкой поджег жидкость. Дальнейшие действия злоумышленника были пресечены участковым", — говорится в сообщении.

В результате возгорания стена и дверь участкового пункта полиции получили незначительные повреждения. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело.

"Причины своего поступка гражданин пояснить не смог. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", — уточняется в сообщении.