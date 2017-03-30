В порту Ростова помощник капитана теплохода найден мертвым в своей каюте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Помощник капитана теплохода "Капитан Воронков" найден мертвым в собственной каюте в Ростове-на-Дону, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, 29 марта в каюте теплохода "Капитан Воронков", стоящего на реке Дон у причальной стенки Ростовского зернового терминала в Ростове-на-Дону, членами экипажа обнаружено тело помощника капитана данного судна 1961 года рождения без признаков насильственной смерти. Пострадавший проживал в городе Ростове-на-Дону", — говорится в сообщении.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.