Движение транспорта на юго-востоке МКАД нормализовалось после ДТП

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Движение автомобилей было ненадолго затруднено в четверг утром на 19-м километре МКАД из-за аварии, на данный момент осложнений на данном участке не отмечается, автомобили едут свободно, сообщили РИА Новости в информационном центре департамента транспорта города Москвы.

"Все едет. Были краткосрочное затруднения", — сказал собеседник агентства.

Фура в четверг утром протаранила автобус на МКАД на юго-востоке Москвы, жертв удалось избежать только потому, что автобус следовал из парка без пассажиров. Помощь спасателей также не понадобилась. На месте происшествия произошел только разлив топлива.