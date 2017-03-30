Один из сбитых у аэропорта Домодедово пешеходов погиб

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. По уточненным данным, в результате наезда пожарной машины на пешеходов близ московского аэропорта Домодедово один человек погиб, еще семь получили травмы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По уточненным данным, всего под машину попали восемь человек, из них один погиб, остальные получили травмы", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожарная автоцистерна принадлежит самому аэропорту Домодедово. Обстоятельства ДТП выясняются.

Только у нас мчс может сбить людей…. покалечить или даже хуже…#утродобрымнебывает #аэропортдомодедово#мчс#дтп 😑 берегите себя 🙏 Публикация от Yana (@yanochka___m) Мар 29 2017 в 11:05 PDT

Комментарием пресс-службы Домодедово РИА Новости пока не располагает.

"Аэропорт сотрудничает с полицией, чтобы установить все факты происшествия. Пострадавшим оказывается помощь в медпункте аэропорта", — сообщили РИА Новости в Домодедово.