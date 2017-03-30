Один из сбитых у аэропорта Домодедово пешеходов погиб

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. По уточненным данным, в результате наезда пожарной машины на пешеходов близ московского аэропорта Домодедово один человек погиб, еще семь получили травмы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что пожарная автоцистерна принадлежит самому аэропорту Домодедово. Обстоятельства ДТП выясняются.
Комментарием пресс-службы Домодедово РИА Новости пока не располагает.
"Аэропорт сотрудничает с полицией, чтобы установить все факты происшествия. Пострадавшим оказывается помощь в медпункте аэропорта", — сообщили РИА Новости в Домодедово.