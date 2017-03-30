Жителям Владимира приходится ждать скорую по пять часов, показала проверка

ВОРОНЕЖ, 30 мар — РИА Новости. Прокуратура во Владимире выяснила, что машины скорой помощи не выезжают по вызовам пациентов от 4 до 5 часов, сообщает в четверг надзорное ведомство.

Прокуратура провела проверку исполнения требований федерального законодательства о здравоохранении на городской станции скорой медицинской помощи.

"Выявлены нарушения правил оказания скорой медицинской помощи (не соблюдается 20-минутный интервал прибытия к больному)", — говорится в сообщении.

В частности, 1 февраля этого года в 18.01 мск на станцию "скорой помощи" поступил вызов от родителей маленького ребенка, у которого поднялась температура. По данным надзорного ведомства, бригада "скорой" к ребенку не выехала, и 22.59 мск вызов снят отцом малыша.

"Аналогичные нарушения допускаются постоянно, скорая медицинская помощь по вызовам не приезжает по 4-5 часов", — констатирует прокуратура.

По ее данным, выяснилось также, что в некоторых автомобилях "скорой" нет самого необходимого для оказания экстренной медпомощи.

По итогам проверки в адрес главного врача городской станции скорой медпомощи внесено представление об устранении недостатков в работе.