Причиной пожара в Клину, из-за которого погибли трое, стал поджог

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек в результате пожара в помещении в подмосковном городе Клин, возникшего из-за поджога, сообщает в четверг ГСУСК по Московской области.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщал, что три человека погибли при пожаре в кафе в Клину. В подмосковном главке СК России в свою очередь сообщили, что, по их информации, пожар произошел не в кафе, а в магазине.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "причинение смерти трем лицам по неосторожности" и "умышленное уничтожение имущества путем поджога", — говорится в сообщении.

Как установлено следствием, вечером 28 марта неустановленное лицо, находясь около входа в магазин, расположенный в подвальном помещении, совершил поджог помещения, примыкающего к входу в магазин. В результате пожара погибли продавец и два посетителя магазина.