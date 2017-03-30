Суд оштрафовал "АЗУР эйр" за необоснованную задержку рейса

КРАСНОЯРСК, 30 мар — РИА Новости. Авиакомпания "АЗУР эйр" выплатит 100 тысяч рублей штрафа за необоснованную задержку рейса в аэропорту Новокузнецка более чем на девять часов, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Евгения Дергачева.

По ее данным, проверку по исполнению воздушного законодательства проводила Енисейская транспортная прокуратура. По ее результатам в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

"Установлено, что ООО "АЗУР эйр" 11.12.2016 в аэропорту Новокузнецка необоснованно допустило задержку чартерного рейса в Камрань продолжительностью более 9 часов, вопреки требованиям закона не предоставив резервного воздушного судна. Постановлением мирового судьи…в Советском районе Красноярска ООО "АЗУР эйр" признанно виновным в совершении указанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", — сообщила Дергачева.

Ранее сообщалось, что суд обязал "АЗУР эйр" выплатить 100 тысяч рублей штрафа за необоснованную задержку рейса в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" более чем на восемь часов.