Первого замглавы СУ СК по Кемеровской области освободили от должности

КЕМЕРОВО, 30 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправил в отставку первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области Павла Муллина, сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности (…) полковника юстиции Муллина Павла Владимировича, первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области", — говорится в документе от 29 марта.

По данным регионального СУСК, обязанности руководителя следственного управления по Кузбассу сейчас исполняет полковник юстиции Александр Кустов, который до этого (с января 2014 года) был заместителем руководителя областного ведомства.

Как сообщалось ранее, Муллин в ноябре 2016 года сменил на посту Сергея Калинкина, который стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве акций разреза "Инской" на 1 миллиард рублей (по данным СМИ, в декабре было возбуждено еще одно дело — о превышении должностных полномочий). Калинкин содержится под стражей до 13 апреля.

В начале марта появилась информация, что самого Муллина подозревают в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к служебному подлогу. По предварительной версии следствия, он препятствовал раскрытию преступления, связанного с незаконным оборотом оружия.

Сейчас Муллин находится под подпиской о невыезде из Кемерово и Кемеровского района. Его адвокат призвал журналистов не связывать это дело, с возбужденным ранее в отношении Калинкина.