В Приморье у организатора подпольных казино изъяли 42 миллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Оперативники обнаружили деньги и драгоценности на общую сумму в 42,5 миллиона рублей в сейфе у одного из организаторов незаконной сети казино в Приморье, сообщает краевое СУСК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении преступной группы, организовавшей сеть казино в не игровой зоны. В ходе обыска у одного из организаторов в сейфовом хранилище обнаружены и изъяты денежные средства и драгоценности в общей сумме почти 42,5 миллиона рублей — это 120 тысяч долларов США, 1,5 тысячи евро, 25 миллионов рублей и ювелирные украшения", — говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, совершенных организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты занимались преступной деятельностью с 2012 года, при этом доход участников с пяти игорных заведений составил не менее 120 миллионов рублей в год. Им предъявлено обвинение. Под подпиской о невыезде находятся 3 администратора, 1 администратор под домашним арестом, под стражей находятся 3 организатора, под домашним арестом находится полицейский, оказывавший услуги "крышевания" незаконного бизнеса, сообщает СУСК. В отношении него возбуждено дело по факту получения взятки.