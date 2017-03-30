Еще в одном районе Тувы талые воды подтопили жилые дома

КРАСНОЯРСК, 30 мар — РИА Новости. Жилые дома и дворы оказались подтоплены в результате интенсивного таяния снега в городе Чадан в Туве, сообщила в четверг РИА Новости официальный представитель ГУМЧС по республике Луиза Намчыл.

Ранее сообщалось, что в Кызылском районе из-за весеннего таяния снегов объявлен режим ЧС муниципального характера после подтопления талыми водами жилых домов и участков. Изначально были подтоплены 30 домов. На среду число подтопленных домов сократилось до 14.

"В связи с установившейся на территории Тувы теплой погодой продолжается интенсивное снеготаяние" — сказала Намчыл. По ее словам из-за этого были подтоплены 42 участка и шесть домов в городе Чадан Дзун-Хемчикского района республики Тыва.

"Перелив талых вод произошел в низменном месте северо-западной части города", — добавила Намчыл.

По данным МЧС, для устранения последствий идет отсыпка участка с использованием тяжелой техники, очистка имеющегося на месте водоотвода. Пункты временного размещения развернуты в социальном центре для детей, где сейчас уже размещены 13 жителей, в том числе восемь детей из подтопленных домов, и в Тувинском технологическом техникуме.

Из Кызыла на место направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Для оказания помощи пострадавшему населению ведется подворовой обход и оповещение населения.