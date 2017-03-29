Следственные действия в подмосковном центре саентологов завершены

ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ (Московская обл.), 29 мар — РИА Новости. Следственные действия в центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии в Лосино-Петровском завершены, передает корреспондент с места событий.

С территории, где находится центр, выехало несколько машин, в которые сели, предположительно, сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде. Оперативные мероприятия в центре начались около 11 утра и завершились около 19 часов.

В среду источник в одном из правоохранительных ведомств сообщил РИА Новости, что обыск в центре саентологов в Подмосковье проводит ФСБ при поддержке спецназа. В самом центре комментировать проходящее отказались.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.