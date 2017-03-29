В Тамбове завели дело после смерти пациентки, которая сутки вызывала скорую

ВОРОНЕЖ, 29 мар — РИА Новости. Следствие возбудило дело о неоказании помощи по факту смерти в больнице жительницы Тамбова, к которой, по данным СМИ, сутки не ехала "скорая", сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Прокуратура и следственное управление СК РФ по Тамбовской области начали 9 февраля проверку после публикации в одном из местных СМИ информации о том, что с 5 на 6 февраля в Тамбовской областной клинической больнице от инфаркта скончалась 68-летняя женщина. По данным СМИ, скорая помощь "отказывалась выезжать к ней все предыдущие сутки". Сообщалось, что муж пациентки пытался вызвать медиков с "полудня субботы", но каждый раз ему советовали "подождать до понедельника и вызвать врача на дом".

В свою очередь управление здравоохранения области заявило, что муж женщины звонил в "скорую" за советами и консультациями, а медицинская помощь пациентке была оказана "своевременно и в полном объеме". При этом управление отмечало, что "учитывая обширное поражение коронарных артерий, прогноз изначально был неблагоприятным".

"По результатам доследственной проверки по сообщению в СМИ о смерти пенсионерки, к которой сутки отказывалась выезжать "скорая помощь", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По информации следствия, днем 4 февраля у 68-летней пенсионерки повысилось давление и заболело сердце. Ее супруг позвонил на станцию скорой помощи, описав симптомы заболевания супруги и рассказав про перенесенный ею инфаркт.

"Вместе с тем, несмотря на его неоднократные обращения на станцию скорой помощи, медицинскими работниками не был обеспечен своевременный выезд бригады. Должные меры к оказанию квалифицированной медицинской помощи женщине были приняты лишь после его очередного звонка утром следующего дня", — отмечает следствие.

По его данным, женщина скончалась в больнице "в результате повторного инфаркта". Действиям медицинских работников будет дана правовая оценка. В настоящее время следователем изъята медицинская документация, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.