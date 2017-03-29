В Оренбурге правоохранители ищут напавших на автомобиль ЧОП

УФА, 29 мар – РИА Новости, Рамиля Салихова. Полиция Оренбургской области ищет преступников, совершивших разбойное нападение на автомобиль частного охранного агентства, сотрудники которого применили оружие против нападавших, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.

По данным источника, инцидент произошел в среду днем на одном из центральных улиц Оренбурга.

"Предварительно установлено, что трое неизвестных напали на сотрудников частного охранного предприятия, сотрудник которого применил оружие в отношении нападавших. Возможно, один из нападавших убит", — рассказал источник.

Он отметил, что полицейские проводят проверку и разыскивают нападавших.

В СК РФ по Оренбургской области агентству сообщили, что следователи ведомства проводят проверку на законность применения оружия.

"Следователи проверяют правомерность применения оружия сотрудником ЧОП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила агентству старший помощник руководителя СК РФ по Оренбургской области Анжелика Линькова.