Суд в Москве продлил арест фигурантам дела Шакро Молодого

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду продлил срок ареста бывшего и.о. главы уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина — одного из фигурантов процесса о стрельбе на Рочдельской улице, после которой был задержан "вор в законе" Шакро Молодой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Сегодня в ходе предварительных слушаний по делу в отношении Ромашкина и других фигурантов суд продлил им меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 сентября", — сказала пресс-секретарь, добавив, что слушания по существу назначены на 11 апреля.

Ромашкин арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело в отношении него и двух других сотрудников полиции было возбуждено после перестрелки в декабре 2015 года у столичного ресторана Elements на Рочдельской улице, которую стражи порядка, по версии следствия, не предотвратили.

По данным следствия, конфликт разгорелся между адвокатами, представляющими интересы владелицы заведения Жанны Ким, и криминальными авторитетами, отстаивающими позицию дизайнера Фатимы Мисиковой, которая настаивала на возврате ей долга в восемь миллионов рублей.

Как полагают следователи, оперуполномоченный Ильдар Шакиров приехал в ресторан Elements после звонка в полицию. Затем туда приехали участковый Ринат Зинатуллин и сослуживец Шакирова Денис Ромашкин. Изначально в их отношении Следственный комитет возбудил дело по статье "Халатность", но в затем переквалифицировал обвинение на статью "Злоупотребление должностными полномочиями", которая предполагает до десяти лет лишения свободы.

После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух человек и еще нескольких ранил, — по статье "Убийство" (он содержится под домашним арестом). В отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как Итальянец, — по статьям "Вымогательство" и "Хулиганство".

Также по делу о вымогательстве под стражу был взят Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой) — именно он, как считает следствие, организовал вымогательство восьми миллионов рублей у владелицы ресторана.

Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ обвинило их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.