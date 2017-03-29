Суд в Москве продлил арест фигурантам дела Шакро Молодого

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду продлил срок ареста бывшего и.о. главы уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина — одного из фигурантов процесса о стрельбе на Рочдельской улице, после которой был задержан "вор в законе" Шакро Молодой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
Ромашкин арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело в отношении него и двух других сотрудников полиции было возбуждено после перестрелки в декабре 2015 года у столичного ресторана Elements на Рочдельской улице, которую стражи порядка, по версии следствия, не предотвратили.
По данным следствия, конфликт разгорелся между адвокатами, представляющими интересы владелицы заведения Жанны Ким, и криминальными авторитетами, отстаивающими позицию дизайнера Фатимы Мисиковой, которая настаивала на возврате ей долга в восемь миллионов рублей.
После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух человек и еще нескольких ранил, — по статье "Убийство" (он содержится под домашним арестом). В отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как Итальянец, — по статьям "Вымогательство" и "Хулиганство".
Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ обвинило их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.