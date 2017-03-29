В Нижнем Новгороде маньяка-педофила приговорили к 17,5 года колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Суд приговорил обвиняемого в серии изнасилований и насильственных действиях сексуального характера 28-летнего нижегородца, среди жертв которого были четыре несовершеннолетние девушки, к 17,5 годам лишения свободы, сообщает в среду СУСК по Нижегородской области.

По материалам дела, с 2011 года по июнь 2015 года "подсудимый совершил серию изнасилований и насильственных действий сексуального характера". По данным следствия, его жертвами стали шесть девушек, четырем из них было 16-17 лет. По информации СУСК, мужчина нападал на потерпевших, хватал за волосы, затаскивал их в безлюдное место в Сормовском парке Нижнего Новгорода, где совершал преступления. Как отмечает следствие, у двух женщин он похитил золотые украшения.

Кроме того, в ходе расследования следователи установили, что в 2008 году подсудимый "покушался на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 40-летней женщины".

"Собранные следственными органами СК по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3, части 3 статьи 30 части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование и покушение на изнасилование – пять эпизодов), пунктом "а" части 3, части 3 статьи 30 части 1 статьи 132 УК РФ (покушение и насильственные действия сексуального характера – пять эпизодов); частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж — два эпизода)… Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

СУСК также отмечает, что подсудимый вину в содеянном признал частично. По данным ведомства, он женат, имеет несовершеннолетнего ребенка.