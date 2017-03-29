В Магадане стая собак вновь напала на ребенка, мальчик в больнице

МАГАДАН, 29 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики в Магадане в среду вечером госпитализировали 12-летнего мальчика, на которого набросилась стая собак, это стало вторым нападением животных на детей за два дня, сообщил РИА Новости представитель мэрии столицы Колымы.

Во вторник стая собак напала на девочку в одном из районов Магадана. Ребенка отбили случайные прохожие, они же вызвали медиков. Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными травмами, в том числе с двумя открытыми переломами. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами муниципального образования своих обязанностей по отлову и содержанию безнадзорных животных. Чиновников подозревают в халатности.

"Собаки напали на мальчика в том же месте, где накануне искусали девочку. К счастью, ребенку помогла проходящая мимо женщина, она буквально отбила его. Подростка с многочисленными укусами госпитализировали. Его состояние характеризуется как среднетяжелое", — сказал собеседник агентства.

Мэр Магадана Юрий Гришан в своем аккаунте в Twitter призвал жителей города сообщать о местонахождении стай бездомных собак городским службам. "Все плохо. На том же месте опять ЧП. Мальчик в больнице. Охотники КЗХ (Комбината зеленого хозяйства) не могут отследить эту стаю собак", — написал он.

В УМВД региона в свою очередь заявили, что начали проверку по факту очередного нападения собак на ребенка.