Житель Петербурга поджег автомобиль бывшей девушки после отказа помириться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Петербурга, который подозревается в поджоге автомобиля своей бывшей девушки из-за ее отказа возобновить отношения, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как уточняется в сообщении, в ночь на 28 марта в полицию поступило сообщение о том, что у одного из домов на улице Турку горят автомобили. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили две выгоревшие машины марок Lada и Mazda, принадлежавшие жителям этого дома. На основании записи с камер видеонаблюдения было установлено, что около часа ночи двое неизвестных подъехали к дому на автомобиле темного цвета. Один из них облил автомобиль Lada бензином и поджег, после чего огонь перекинулся на автомобиль Mazda, стоявший рядом. Затем злоумышленники ретировались, и один из них, знакомый владелицы автомобиля Lada, был задержан сотрудниками полиции Фрунзенского района.

"Мужчина пояснил полицейским, что действительно он совершил поджог, и объяснил свой мотив. Оказалось, автовладелица — его бывшая девушка, и он хотел с ней помириться. Однако дама его игнорировала, и тогда он решил поджечь ее автомобиль, заранее купив на автозаправке литр бензина. После ночного происшествия он сжег одежду, в которой находился в момент случившегося, сложил ее в мусорный пакет и оставил под мусоропроводом в парадной у себя дома", — уточняет ГУ МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества".