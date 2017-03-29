В Самаре арестовали подозреваемого серийного убийцу

САМАРА, 29 мар — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве трех пожилых женщин в Самаре и Смоленской области арестован судом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Самарской области.

"Подозреваемый был арестован сегодня судом. По предварительным данным, он может быть причастен к убийству двух пожилых женщин в Самаре, а также в Смоленской области", — сообщил собеседник агентства.

По данным СУСК по Самарской области, 25 марта тело 64-летней женщины со следами насильственной смерти было обнаружено в квартире дома на улице Георгия Ратнера в Самаре. Спустя два дня произошло убийство 67-летней женщины на улице Пролетарской. По данным следствия, на теле потерпевшей были обнаружены ножевые ранения. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

По данным СУСК по региону, во вторник, 28 марта, был задержан подозреваемый в убийстве пенсионерок. Им оказался 37-летний уроженец и гражданин республики Казахстан. Во время задержания у мужчины были обнаружены ювелирные украшения потерпевших и деньги. Как отметили в следствии, в ходе допроса мужчина подтвердил свою причастность к совершению преступлений и рассказал, что обманным путем проникал в квартиры своих жертв, похищал их имущество и убивал.

По данным источника, мужчина может быть причастен к убийству ещё одной женщины в городе Ярцево Смоленской области.