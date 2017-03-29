В Самаре арестовали подозреваемого серийного убийцу

САМАРА, 29 мар — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве трех пожилых женщин в Самаре и Смоленской области арестован судом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Самарской области.
"Подозреваемый был арестован сегодня судом. По предварительным данным, он может быть причастен к убийству двух пожилых женщин в Самаре, а также в Смоленской области", — сообщил собеседник агентства.
По данным СУСК по региону, во вторник, 28 марта, был задержан подозреваемый в убийстве пенсионерок. Им оказался 37-летний уроженец и гражданин республики Казахстан. Во время задержания у мужчины были обнаружены ювелирные украшения потерпевших и деньги. Как отметили в следствии, в ходе допроса мужчина подтвердил свою причастность к совершению преступлений и рассказал, что обманным путем проникал в квартиры своих жертв, похищал их имущество и убивал.
По данным источника, мужчина может быть причастен к убийству ещё одной женщины в городе Ярцево Смоленской области.