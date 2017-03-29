В Королеве возбудили дело после нападения на 87-летнюю ученую-ракетчицу

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после разбойного нападения на 87-летнюю ученую-ракетчицу Валерию Штанько в Королеве, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Ранее сообщалось, что подмосковные следователи начали проверку после появления в СМИ информации об избиении Валерии Штанько.

"Следователями регионального СК возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на 87-летнего советского ученого-ракетчика в городе Королев", — говорится в сообщении.

Дело открыто по статье "разбой". По данным ведомства, в марте этого года неизвестный, находясь в квартире ученой-ракетчицы в подмосковном Королеве, избил ее, похитил 10 тысяч рублей, сберегательную книжку и паспорт и скрылся. Сейчас следователи устанавливают лица, которые причастны к нападению на Валерию Штанько, также выясняются все обстоятельства произошедшего.