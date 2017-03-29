В Чувашии сотрудницу банка приговорили к 3,5 года колонии за присвоение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар — РИА Новости. Суд в Чувашии приговорил сотрудницу банка, которая по подложным документам снимала со счета клиента кредитного учреждения денежные средства и присваивала их себе, к 3 годам и 6 месяцам колонии, сообщила республиканская прокуратура.

"Суд установил, что 54-летняя женщина, будучи ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц ОАО "Сбербанк России", с октября 2015 года по март 2016 года неоднократно формировала подложные расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств со счета одного из клиентов банка. Всего женщина похитила у клиента банка более 319 тысяч рублей", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к 3 годам и 6 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.