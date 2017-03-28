На стройплощадке в Петербурге нашли снаряд времен ВОВ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли рабочие на стройплощадке жилого комплекса в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В 19.00 специалисты инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обследовали подозрительный предмет и установили, что это 122-милиметровый артиллерийский фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был опасен тем, что в свое время он был выпущен из орудия, но при падении не разорвался, взрывчатое вещество осталось в корпусе, а взрыватель сильно поврежден", — говорится в сообщении.
Обнаруженный боеприпас оставили под охраной полиции для передачи военным саперам и дальнейшего уничтожения.