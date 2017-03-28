Россельхозбанк помогает следствию в деле о хищениях как потерпевший

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россельхозбанк сам направил информацию о хищениях денег в правоохранительные органы и помогает следствию в качестве потерпевшей стороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что пятерых сотрудников ростовского отделения "Россельхозбанка" подозревают в хищении из финансового учреждения около 200 миллионов рублей. В ГУ МВД по Ростовской области заявили, что пятеро работников одного из банков мошенническим путем совершили хищение финансовых активов данного учреждения. Выданные ими кредиты были заведомо невозвратными, а предоставленные документы о наличии и фактической стоимости залогового имущества были подложными.

"Правоохранительными органами во взаимодействии с банком проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств хищения. Банк на постоянной основе оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам в пределах полномочий, предоставленных законодательством как потерпевшей стороне", — заявили в банке.

"По итогам проведения внутренней проверки в ростовском филиале Россельхозбанка были выявлены признаки противоправных действий со стороны заемщиков банка, направленные на хищение кредитных денежных средств. Соответствующая информация была направлена банком в правоохранительные органы для принятия процессуального решения", — добавили в пресс-службе банка.

По результатам доследственной проверки по материалам банка следственными органами в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.