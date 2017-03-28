В Волгограде полиция задержала стрелявших на свадьбе из автомобиля

СОЧИ, 28 мар – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Полиция задержала участников свадебного кортежа, стрелявших из травматического оружия в центре Волгограда, сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, во вторник днем в полицию поступило сообщение о том, что на площади Павших Борцов в Центральном районе Волгограда неизвестные стреляли в воздух из автомобиля Range Rover. Полицейские с помощью плана "Перехват" задержали указанный автомобиль. В салоне иномарки находились 30-летний житель Ростова-на-Дону и 26-летний житель Волгограда.

"Задержаны участники свадебного кортежа, стрелявшие из травматического оружия в центре Волгограда. В результате проведенного обыска из автомашины изъяты травматический пистолет и гильзы. В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Подозреваемые сознались в содеянном", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство". Выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, водитель автомашины привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.