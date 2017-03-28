СК проверяет данные о гибели пациентки во время операции под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 28 мар — РИА Новости. Следственное управление СК России по Калининградской области начало проверку по сообщению СМИ о гибели женщины в ходе хирургической операции из-за ошибки врачей, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России организована доследственная проверка по сообщению СМИ о возможном факте причинения смерти по неосторожности 70-летней пациентке одной из больниц Калининградской области в ходе проведения хирургической операции", — сообщила представитель ведомства.

По предварительным данным, 22 марта 2017 года в больнице города Светлого проводилась плановая операция 70-летней женщине, в ходе которой пациентка скончалась. Согласно сведениям, приведенным региональным СМИ, смерть пожилой женщины, возможно, наступила в результате повреждения аорты в ходе оперативного вмешательства.

"В ходе доследственной проверки будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, опрашиваться медицинские работники, а также очевидцы произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям врачей", — добавила Гацко.

Она отметила, что уголовное дело может быть возбуждено по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы.