Около семи тысяч жителей Липецка остались без света из-за сильного ветра

ВОРОНЕЖ, 28 мар — РИА Новости. Сильные порывы ветра стали причиной девяти отключений высоковольтных линий в Липецке, из-за чего без электричества остались около 7 тысяч жителей, сообщает во вторник мэрия города.
"Из-за сильных порывов ветра произошло 9 неплановых отключений высоковольтных линий. Обесточенными оказались село Сселки, поселок Свободный Сокол, часть центра города и район ЛТЗ (тракторного завода). Также зафиксировано 15 обрывов воздушных линий электропередачи. По состоянию на 16.00 (совпадает с мск) без света остаются около 7 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Аварийные бригады ЛГЭК устраняют последствия непогоды.