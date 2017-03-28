Около семи тысяч жителей Липецка остались без света из-за сильного ветра

ВОРОНЕЖ, 28 мар — РИА Новости. Сильные порывы ветра стали причиной девяти отключений высоковольтных линий в Липецке, из-за чего без электричества остались около 7 тысяч жителей, сообщает во вторник мэрия города.

Накануне спасатели предупреждали о том, что 28 марта в ряде регионов центра России, в том числе — Липецкой области, ожидается мокрый снег с дождем и порывами ветра до 22 метров в секунду. В связи с непогодой специалисты Липецкой городской энергетической компании (ЛГЭК) начали работу в режиме повышенной готовности.

"Из-за сильных порывов ветра произошло 9 неплановых отключений высоковольтных линий. Обесточенными оказались село Сселки, поселок Свободный Сокол, часть центра города и район ЛТЗ (тракторного завода). Также зафиксировано 15 обрывов воздушных линий электропередачи. По состоянию на 16.00 (совпадает с мск) без света остаются около 7 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Аварийные бригады ЛГЭК устраняют последствия непогоды.