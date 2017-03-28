Сотрудников "Россельхозбанка" в Ростове подозревают в крупном хищении денег

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Пятерых сотрудников ростовского отделения "Россельхозбанка" подозревают в хищении около 200 миллионов рублей; проведены обыски по местам их жительства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Как заявили в ГУ МВД по Ростовской области, пятеро работников одного из банков мошенническим путем вывели активы учреждения. Подозреваемые оформили и выдали кредиты нескольким фиктивным предприятиям, при этом займы являлись заведомо невозвратными, а предоставленные документы о наличии и фактической стоимости залогового имущества были подделаны.

В МВД уточнили, что провели более 30 обысков, полицейские изъяли предметы и документы, имеющие отношение к преступлению. С помощью бойцов Росгвардии подозреваемых задержали.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".