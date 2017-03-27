Лидера столичного отделения Партии прогресса Ляскина арестовали на 25 суток

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил 25 суток ареста лидеру столичного отделения незарегистрированной Партии прогресса Николаю Ляскину за участие в несанкционированной акции в центре Москвы в воскресенье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь председателя этой партии Алексея Навального — Кира Ярмыш.

"Ляскину назначили 25 суток", — сказала она, добавив, что его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции).

Информацию об аресте Ляскина РИА Новости подтвердил также руководитель избирательного штаба Навального, сотрудник ФБК Леонид Волков. "Да, его (Ляскина — ред.) арестовали на 25 суток", — сказал он.

Пресс-секретарь суда пояснила РИА Новости, что рабочий день в суде официально закончен, и прокомментировать решение она сможет лишь во вторник.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек.

В понедельник вечером в пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных отпущены из территориальных отделов полиции.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности. В ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.