Мэр Петушков пойдет под суд из-за падения дерева на дачника

БРЯНСК, 27 мар – РИА Новости. Глава администрации города Петушки Владимирской области, три года не разрешавший спилить сухостойное дерево, пойдет под суд после падения этого дерева на голову дачника и получения им травмы, сообщает СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в рамках расследования уголовного дела по факту получения 56-летним жителем Московской области травм при падении на него сухостойного дерева главе администрации муниципального образования "Город Петушки" 53-летнему Сергею Агапову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, житель Московской области, имеющий дачу в Петушках, и его дочь с 2013 года неоднократно просили местные власти помочь спилить сухостойное дерево, которое находилось на границе муниципальной земли и их дачного участка. Однако представители администрации не реагировали на просьбы.

В мае 2016 года сухое дерево упало на мужчину на приусадебном участке. Он получил травмы головы и лица и был госпитализирован.

Следствие полагает, что власти могли бы избежать опасных последствий, однако они не шли навстречу дачникам, которым так и не разрешили самостоятельно спилить дерево.

Глава администрации свою вину не признал, пояснив, что должность занимает с октября 2015 года и принимает все меры по очистке территории муниципалитета. На ряд конкретных вопросов по ситуации он отвечать отказался, говорится в сообщении.