СК проводит проверку после смерти арестанта в "Матросской тишине"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следствие начало проверку по факту смерти в московском СИЗО арестанта, который, по предварительным данным, покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование, отметила она.
Ранее представитель управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков сообщил РИА Новости, что арестант, проходивший по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, в воскресенье был найден мертвым в СИЗО №1 "Матросская тишина", признаков насилия на теле погибшего не обнаружили.