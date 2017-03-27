СК проводит проверку после смерти арестанта в "Матросской тишине"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следствие начало проверку по факту смерти в московском СИЗО арестанта, который, по предварительным данным, покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту обнаружения в камере ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Москве тела мужчины 1977 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)", — сказала Иванова.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование, отметила она.

Ранее представитель управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков сообщил РИА Новости, что арестант, проходивший по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, в воскресенье был найден мертвым в СИЗО №1 "Матросская тишина", признаков насилия на теле погибшего не обнаружили.