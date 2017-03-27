Суд арестовал сотрудника ФБК на 10 суток за неповиновение полиции

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 10 дней арестовал сотрудника созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова, сообщили РИА Новости в суде.

Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП — невыполнение законного требования сотрудников полиции. Согласно протоколам, сотрудники в воскресенье отказались по требованию полицейских покинуть помещение фонда, когда те проводили эвакуацию из-за сообщения о бомбе. Сообщение впоследствии оказалось ложным.

Защита просила прекратить административное дело, настаивая, что там нет состава правонарушения.

Ранее руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов сказал РИА Новости, что Симоновский суд города Москвы рассмотрит материалы на 13 задержанных сотрудников фонда.

По статье 19.3 КоАП им грозит административный штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.