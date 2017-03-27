В Дзержинске будут судить организатора салюта, на котором погиб человек

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Прокуратура в Нижегородской области передала в суд дело организатора салюта в Дзержинске, в ходе которого погибла женщина и 17 человек пострадали, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Сегодня заместитель прокурора Нижегородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью 33-летнего жителя Дзержинска Ильи Маслова… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский городской суд", — говорится в сообщении.
Он обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека".