В Дзержинске будут судить организатора салюта, на котором погиб человек

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Прокуратура в Нижегородской области передала в суд дело организатора салюта в Дзержинске, в ходе которого погибла женщина и 17 человек пострадали, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, фирма, которую возглавляет Илья Маслов, 28 мая прошлого года проводила салют на дне города. Перед проведением фейерверка обвиняемый проверял каркасы, мортиры и пиротехнические изделия и нашел нарушения — так, например, были использованы каркасы недостаточной конструктивной прочности. Но салют был запущен, в результате погибла местная жительница, еще 17 пострадали.

"Сегодня заместитель прокурора Нижегородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью 33-летнего жителя Дзержинска Ильи Маслова… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский городской суд", — говорится в сообщении.

Он обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека".