В Саратове будут судить гаишника, избившего водителя из-за видеосъемки

САРАТОВ, 27 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Инспектор ГИБДД предстанет перед судом в Саратовской области по обвинению в превышении полномочий с применением насилия в отношении водителя, снимавшего действия гаишника на камеру телефона, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

По версии следствия, в августе 2014 года инспектор ГИБДД на автодороге в Саратовском районе Саратовской области, чтобы пресечь видеофиксацию со стороны водителя из Ульяновской области, ставшего фигурантом административного разбирательства, ударил его дверью машины, повредив при этом его мобильный телефон.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Фигуранту дела предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе следствия 34-летний полицейский возместил потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме, уточнили в СК.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили РИА Новости, что если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.