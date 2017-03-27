В Саратове будут судить гаишника, избившего водителя из-за видеосъемки

САРАТОВ, 27 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Инспектор ГИБДД предстанет перед судом в Саратовской области по обвинению в превышении полномочий с применением насилия в отношении водителя, снимавшего действия гаишника на камеру телефона, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
В ходе следствия 34-летний полицейский возместил потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме, уточнили в СК.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили РИА Новости, что если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.