Полицейских на Урале осудили за избиение задержанных

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Суд признал виновными в избиении задержанных пятерых полицейских ОВД "Заречный" в Свердловской области и приговорил их к срокам от 3,5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пятерым сотрудникам полиции… Приговором суда пятерым сотрудникам полиции назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до 6 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статьям "превышение должностных полномочий", "злоупотребление должностными полномочиями" и "пособничество, а также обещание скрыть следы преступления и сокрытие следов преступления – фальсификация доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении".

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено в отношении пяти сотрудников полиции Свердловской области, которые применяли насилие к задержанным, чтобы добиться нужных показаний. Как ранее сообщало следствие, сотрудники отдела полиции Заречного, проходящие по делу, избивали людей, душили, перекрывали им доступ к кислороду и использовали другие методы "выбивания показаний".