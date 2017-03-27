В Подмосковье завершили расследование дела о расстреле пяти байкеров

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Житель подмосковного Егорьевска Илья Асеев пойдет под суд за расстрел пятерых байкеров из ружья и пистолета в мае прошлого года, сообщает прокуратура Московской области в понедельник.

Следствие полагает, что в ночь на 8 мая прошлого года у мужчины произошел конфликт с байкерами, которые приехали на отдых в Егорьевский район Подмосковья. Взяв из дома охотничье ружье "Вепрь-12 Молот" и травматический пистолет "Лидер", он вернулся к месту стоянки мотоциклистов и открыл по ним огонь. От полученных ранений пятеро из них скончались на месте.

Преступление было раскрыто "по горячим следам". В тот же день мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов и дал признательные показания. Он обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ (убийство двух или более лиц).

"В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщалось, Асеев, который был байкером того же мотоклуба, что и убитые, заявил, что его спровоцировали: якобы стали оскорблять, унижать и отбирать шлем; он решил лишь напугать своих обидчиков, но случайно убил одного из них, а остальных расстрелял как свидетелей.