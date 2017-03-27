Мужчина, устроивший дебош в больнице Реутова, пойдет под суд

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мужчина, устроивший дебош в больнице Реутова 1 января, пойдет под суд, сообщается на сайте прокуратуры Московской области в понедельник.

Ранее сообщалось, что утром первого января текущего года нетрезвый мужчина в больнице выбил входную дверь и избил охранника, а затем ворвался в отделение реанимации, где придавил к стене медсестру металлической каталкой для перевозки больных.

"Прокуратура города Реутова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Олега Попова. Он обвиняется в совершении преступлений… "хулиганство" и "побои", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время уголовное дело в отношении Олега Попова передано в Реутовский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.