В Подмосковье арестовали двух водителей после гибели трех детей в ДТП

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Водители автомобилей "Газель" и Renault, при столкновении которых в Луховицком районе Московской области погибли трое детей, еще один ребенок пострадал, арестованы, сообщает в понедельник ГСУСК по Московской области.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что в субботу утром на 143-м километре трассы М-5 "Газель" выехала на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП в автомобиле Renault погибли три ребёнка в возрасте 12 и 13 лет, а также пострадал 13-летний ребенок. По факту случившегося было возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителей обоих транспортных средств – участников дорожно-транспортного происшествия в Луховицком районе, в результате которого погибли трое несовершеннолетних детей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, автомобиль Renault ехал из Рязани в Воскресенск. По данным ведомства, в машине находились воспитанники одной из рязанских спортивных школ, в Воскресенске они должны были принять участие в спарринге по боксу. За рулем автомобиля находился их тренер.

В рамках расследования дела следователи выяснят, на каких основаниях осуществлялся трансфер детей на спортивное мероприятие, были ли эти действия согласованы с руководством спортивной школы и организаторами соревнований. В качестве приоритетной версии следствие рассматривает человеческий фактор.