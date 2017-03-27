В Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Немецкая авиабомба SC-250, имеющая радиус разрушающего действия ударной волны 600 метров, обезврежена пиротехниками в Севастополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Взрывоопасный предмет обезвредили на месте обнаружения из-за того, что авиабомба была снаряжена взрывателем, идентификация которого оказалась невозможна. На комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности было решено не перемещать авиационную бомбу и обезвредить ее на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиабомба была найдена в районе железнодорожной станции "Мекензиевы горы" Нахимовского района города Севастополя при проведении обследование территории на наличие взрывоопасных предметов, которое проводилось в рамках взаимодействия между ГУМЧС России по Севастополю и поисковым движением "Россия", отрядом "Севастополь" объединения поисковых отрядов "Долг".

"Во время идентификации боеприпаса пиротехниками Специализированного отряда сначала были найдены останки двух бойцов Красной армии и личные вещи. После этого, при проведении подготовительных работ по обезвреживанию авиабомбы, они обнаружили захоронение еще 14 защитников нашей Родины. Участники поискового отряда эксгумировали останки погибших солдат", — добавляется в сообщении.

Недалеко от места обнаружения авиабомбы располагаются опоры вышки мобильной связи, трасса Севастополь-Симферополь, линии электропередач, железнодорожная линия, жилищные и дачные постройки.

Авиабомба SC-250 состояла на вооружении немецкой армии. Радиус разлета осколков при подрыве составляет 1213 метров, а радиус разрушающего действия ударной волны – 600.