Пострадавший на несогласованной акции полицейский рассказал о нападении

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Полицейский, пострадавший в воскресенье во время несогласованной акции в Москве, заявил, что удар ему нанесли профессионально. Об этом сообщили навестившие его в госпитале члены президентского Совета по правам человека (СПЧ).

Страж порядка рассказал, что после удара он сразу потерял сознание, хотя был в каске и во всех средствах защиты. Врачи диагностировали у полицейского сотрясение мозга.

Правозащитники пожелали пострадавшему прапорщику московской полиции Евгению Г. скорого выздоровления.

"Хороший скромный парень. Мы поговорили с ним о жизни, семейном положении. Он рассказал, что у него жена, дочь, еще два брата, и они все вместе живут с родителями в одной квартире. Я пообещал, что совет будет ходатайствовать о том, чтобы ему помогли с решением жилищного вопроса", — цитирует сайт СПЧ слова председателя Совета Михаила Федотова.

Несанкционированная акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской и прилегающих к ней улицах, по оценкам полиции, собралось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек.

В Следственном комитете России рассказали, что им известно об обещаниях вознаграждения тем, кого задержат за участие в акции. Эти сведения проверят в ходе расследования уголовных дел о хулиганстве и нападениях на полицейских.