Прокуратура проверит законность решения "Водоканала" в Еврейской АО

ХАБАРОВСК, 2 фев — РИА Новости. Прокуратура города Биробиджана Еврейской автономной области проводит проверку законности включении в счета МУП "Водоканал" оплаты за поверхностные стоки воды, образующиеся от дождей и таяния снега, сообщает прокуратура региона в четверг.

"Прокуратурой в ходе начавшейся проверки будет дана оценка действиям должностных лиц МУП "Водоканал" по вопросам выставления новых коммунальных платежей для учреждений областного центра, а также должностных лиц мэрии города Биробиджана в вопросах организации деятельности предприятия, находящегося в затруднительном финансовом положении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

По данным прокуратуры, МУП "Водоканал" находится на особом контроле городских прокуроров, так как у предприятия есть долги по заработной плате перед работниками. Виновные лица привлекались к установленной законом ответственности.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года "Водоканал" Биробиджана ввел для предприятий и организаций города, владеющих земельными участками, оплату за поверхностные стоки. Подобная практика существует и в других городах РФ и регулируется законодательством РФ. На отведение и очистку стоков "Водоканал" затрачивает средства, которые никто не компенсирует. Общие убытки предприятия в 2016 году, с учетом очистки стоков, составили 30 миллионов рублей. По предварительным данным, для юрлиц, уже перезаключивших договоры на облуживание, нововведение обошлось бы в 22 тысячи рублей в год (около 2 тысяч рублей в месяц).

Губернатор области Александр Левинталь потребовал отозвать это решение, а также в двухнедельный срок представить комплексный план оздоровления финансовой ситуации на "Водоканале".