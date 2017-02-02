В Чите более 50 объектов остались без тепла в 20-градусный мороз

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Аварийный порыв на магистральной тепловой сети в центре Читы произошел в ночь на четверг, из-за чего в 20-градусный мороз от тепла были отключены 53 объекта, сообщается на сайте энергокомпании ТГК-14.
Отмечается, что ночью по резервной схеме к системе централизованного теплоснабжения были подключены 40 объектов, 13 остаются отключенными. По данным компании, порыв локализован, на месте аварии работают 40 специалистов филиала "Читинский энергетический комплекс" и 6 единиц спецтехники. Движение автотранспорта в районе улиц Кастринская-Богомягкова ограничено.
"Перед теплоэнергетиками стоит задача до обеда 2 февраля устранить порыв и его последствия, а также возобновить нормальное функционирование системы теплоснабжения", — подчеркивается в сообщении.