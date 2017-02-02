СК завершил расследование дело об убийстве сотрудника Росгвардии

КРАСНОЯРСК, 2 фев — РИА Новости. Следователи завершил расследование уголовного дела в отношении Михаила Березина, открывшего стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Забайкалье, в результате которой один человек погиб и один был ранен, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального следственного управления Егор Марков.

Сотрудники вневедомственной охраны 20 ноября выехали по сообщению об угрозе убийством жителю поселка Карымское. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили 31-летнего пьяного мужчину с охотничьим ружьем. В ответ на просьбу сотрудников положить оружие, мужчина открыл огонь. В результате стрельбы погиб 27-летний сержант полиции, а 34-летний прапорщик был ранен. После этого мужчина, бросив ружье, скрылся, а через несколько дней сдался полиции.

"Следователи собрали доказательственную базу, сегодня прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. По действующему законодательству Березину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — сказал Марков.

Он добавил, что была проведена судебная психиатрическая экспертиза, по выводам который Березин был признан способным отдавать отчёт своим действиям. Обвиняемый полностью признал свою вину, добавили в СК.