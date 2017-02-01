После крупного ДТП в Новой Москве возбудили уголовное дело

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель людей, в отношении водителя Toyota после ДТП с погибшими в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Авария произошла на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино: столкнулись УАЗ и Toyota. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, погибли девять человек, выжили только трое. По официальным данным департамента здравоохранения Москвы, восемь человек погибли, четверо пострадали.

"Следственным управлением УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по части 5 статье 264 УК РФ в отношении водителя Toyota, участника ДТП с погибшими в Новой Москве", — сказал собеседник агентства.