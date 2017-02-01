СК просит суд оштрафовать виновного в падении наледи на ребенка под Тюменью

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Следователи Тюменской области завершили расследование дела после падения наледи с крыши многоэтажного дома, в результате чего 14-летний подросток получил травму, и просят оштрафовать виновного в произошедшем, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что следствие в Тюменской области возбудило уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности после падения наледи с крыши на голову подростка, который получил травмы.

"Завершено расследование уголовного дела… В ходе производства предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину, при этом ранее к уголовной ответственности не привлекался и впервые совершил преступление небольшой тяжести, возместил ущерб, причиненный несовершеннолетнему, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что ответственным за организацию работ по удалению сосулек и снега с крыш был начальник производственного участка муниципального унитарного предприятия ЖКХ "поселок Боровский". С октября по ноябрь 2016 года обвиняемый не принял мер для очистки крыши дома от снежной наледи, в результате чего в ноябре 2016 года на ребенка, проходившего мимо многоквартирного жилого дома, обрушилась снежная наледь. В результате мальчик получил ушиб темени.