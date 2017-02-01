В Мурманской области двух мужчин подозревают в похищении человека

МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили дело против двух мужчин, которые подозреваются в похищении жителя Кировска, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального СУ СК Ксения Кошелюк.

По версии следствия, вечером 24 января двое мужчин 1995 и 1997 годов рождения ехали на автомобиле от моста через пролив Экостровский к городу Кировску Мурманской области и по пути следования похитили жителя города Кировска 1993 года рождения, которого отвезли в одну из квартир Кировска, где удерживали его, пристегнув наручниками. Следователи полагают, что мужчину похитили с целью вымогательства.

"Между тем, потерпевшему удалось освободиться самостоятельно и бегством покинуть место своего незаконного удержания", — сообщила Кошелюк. Вероятные похитители были установлены и задержаны, им предъявлено обвинение. Как сообщила помощник руководителя ведомства, одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — перед судом заявлено ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения.

Дело возбуждено по статье "похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По уголовному делу назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся следственные действия.