На Урале воспитанница реабилитационного центра избила воспитателя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Полиция ведет проверку по факту инцидента в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга, воспитатель которого заявила, что одна из воспитанниц нанесла ей телесные повреждения, сообщило отделение по связям со СМИ городского УМВД.

"Информация о нанесении телесных повреждений 16-летней воспитанницей центра своему воспитателю поступила в территориальный ОВД накануне, 31 января. Соответствующее заявление от потерпевшей было принято и зарегистрировано", — отмечает УМВД.

По данным полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза.