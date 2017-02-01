"Т Плюс" назвала плановым ремонт в Пензе, где без тепла остались 206 домов

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Энергокомпания "Т Плюс" сообщила, что в Пензе, где без теплоснабжения остались 206 многоквартирных домов, сейчас проводятся плановые ремонтные работы на тепломагистрали, и о них были поставлены в известность местные власти.

Ранее в среду областной прокуратуре сообщили, что в результате прорыва теплотрассы, принадлежащей филиалу "Т Плюс", без тепла остались 206 многоквартирных домов в Ленинском и Железнодорожном районах Пензы, устранение аварии планируется в срок менее суток. В ведомстве отметили, что прорыв теплотрассы не связан с крупной аварией на ТЭЦ-1, случившейся 26 января, а вызван высоким процентом износа теплосетей. В мэрии Пензы уточнили, что прорыв произошел на территории ТЭЦ-1.

"В Пензе проводятся плановые ремонтные работы на тепломагистрали №13 диаметром 800 мм, где ранее была обнаружена утечка теплоносителя. За обнаруженным дефектом проводилось наблюдение, аварийных повреждений на теплотрассе 1 февраля не зафиксировано", — говорится в сообщении "Т Плюс".

"Ремонт был отложен из-за низких температур наружного воздуха и начат сегодня, когда температура поднялась до минус 10 градусов. Решение о начале ремонтных работ принято 1 февраля на городском штабе по энергоснабжению при участии представителей администрации города Пенза. Уведомления о проведении ремонтных работ направлены в организации ЖКХ и администрацию района", — также поясняется в сообщении.

Ранее также сообщалось, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от энергетиков устранить в сжатые сроки прорыв теплотрассы, и по данным Минэнерго РФ, аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 17.00 мск 2 февраля.

"Группа "Т Плюс" приносит извинения потребителям за принесенные неудобства и приложит все усилия для устранения утечки в более короткий срок", — заключает компания в своем сообщении.