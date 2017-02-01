В Пензе начали проверку деятельности "Т Плюс" после аварии на ТЭЦ

САРАТОВ, 1 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Пензенской области организовала комплексную проверку деятельности ПАО "Т Плюс" и ее дочерней компании ОАО "Т Плюс Теплосеть Пенза" после аварии на ТЭЦ-1, в результате которой было нарушено теплоснабжение города, сообщила РИА Новости в среду старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Обрушение кровли на Пензенской ТЭЦ-1, которой владеет "Т Плюс", произошло днем 26 января, погиб один человек. По данным прокуратуры, в результате аварии произошли четыре прорыва на тепломагистралях города, что привело к нарушению теплоснабжения в 471 жилом доме. В городе с 27 по 30 января вводился режим ЧС. Теплоснабжение потребителей Пензы было восстановлено в полном объеме к 22.30 мск 30 января.

"Областной прокуратурой с привлечением специалистов контролирующих органов организована комплексная проверка деятельности ПАО "Т Плюс" и ОАО "Т Плюс Теплосеть Пенза", в том числе при эксплуатации опасных производственных объектов", — сказала собеседница агентства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © МЧС РФ Восстановительные работы на месте обрушения кровли на ТЭЦ в Пензе

Она отметила, что по результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что расследованием происшествия на Пензенской ТЭЦ-1 занимается комиссия Ростехнадзора. Также сообщалось, что по факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека". В "Т Плюс" отметили, что в компании также создана комиссия по расследованию инцидента.

Пензенская ТЭЦ-1 — производственное подразделение филиала "Мордовский" "Т Плюс". Год ввода станции в эксплуатацию — 1943. Расположена на берегу реки Суры в трех километрах от центра города. Основные виды деятельности: производство электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность Пензенской ТЭЦ-1 — 385 МВт, тепловая мощность — 1168 Гкал/ч. Как сообщается на сайте "Т Плюс", которой принадлежит станция, ее теплогенерирующие мощности обеспечивают 89% поставок тепловой энергии для населения, проживающего в муниципальном жилом фонде.

"Т Плюс" входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга. Основными акционерами "Т Плюс" при этом являются ЗАО "КЭС Холдинг" (32,34% акций), три кипрские компании (совместно владеют 44,38% акций) и ООО "Т Плюс Инвест" (7,15% акций).