В Пензе начали проверку деятельности "Т Плюс" после аварии на ТЭЦ

САРАТОВ, 1 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Пензенской области организовала комплексную проверку деятельности ПАО "Т Плюс" и ее дочерней компании ОАО "Т Плюс Теплосеть Пенза" после аварии на ТЭЦ-1, в результате которой было нарушено теплоснабжение города, сообщила РИА Новости в среду старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
"Областной прокуратурой с привлечением специалистов контролирующих органов организована комплексная проверка деятельности ПАО "Т Плюс" и ОАО "Т Плюс Теплосеть Пенза", в том числе при эксплуатации опасных производственных объектов", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что по результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что расследованием происшествия на Пензенской ТЭЦ-1 занимается комиссия Ростехнадзора. Также сообщалось, что по факту аварии на ТЭЦ возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека". В "Т Плюс" отметили, что в компании также создана комиссия по расследованию инцидента.
"Т Плюс" входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга. Основными акционерами "Т Плюс" при этом являются ЗАО "КЭС Холдинг" (32,34% акций), три кипрские компании (совместно владеют 44,38% акций) и ООО "Т Плюс Инвест" (7,15% акций).